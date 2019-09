Plötzlich Fernbeziehung: Sind uns Jobs wichtiger als Beziehungen?

Meinen jetzigen Freund habe ich in Hamburg kennengelernt, nach zwei Wochen Beziehung eröffnete ich ihm, dass ich kurzfristig des Jobs wegen nach Berlin ziehen werde. Was hat er gemacht? Erst einmal freute er sich für mich, bekräftigte mich und dann schmunzelte er. Er überlegte nämlich ebenfalls zu der Zeit, umzuziehen, weil Berlin auch ihn mit Angeboten lockte. Er hatte es mir nur noch nicht gesagt. Nach drei Wochen Verliebtsein zogen wir also beide spontan um, beide in die neue Stadt, um uns zu verwirklichen. Im besten Fall geht das auch zusammen.