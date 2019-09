Abgeschnittene Shorts, florale Kleider und schulterfreie Tops...sorry, wir sind hier schon kurz eingeschlafen. Wieso und wann ist Sommerbekleidung so vorhersehbar und so langweilig geworden? Womöglich war es, als wir alle Boho-Kleider im Überfluss gesehen haben, dass wir beschlossen haben, Maxi-Röcken tschüß zu sagen – und uns gleichzeitig vom Gedanken verabschieden wollen, in abgeschnittenen Shorts zu sterben, falls es uns im Juni treffen sollte.



Es wird also Zeit, sich gegen den Festival-Chic aufzulehnen. Wieso kleiden wir uns nicht so, wie wir es wollen, das Wetter und die Jahreszeit mal außer Acht gelassen? Wieso bleiben wir unserem Komplettlook in Schwarz nicht auch in den heißeren Monaten treu? Bonus: Man kann Schweißflecken auf schwarzer Kleidung nicht so gut sehen.



In der Slideshow haben wir ein sexy Black Book zusammengetragen mit lauter Instagram-Influencern, die uns zeigen, wie ein Komplettlook in Schwarz auch im Sommer funktioniert.