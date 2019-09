Davon ausgehend, wie du deine Frage gestellt hast, klingst du wie ein selbstbewusster Mensch, der sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt, und das Schlüsselmoment ist, dass du dies auf deinen Partner überträgst. Dir sollte jedoch klar sein, dass dein Partner ebenso enthusiastisch, aber auch negativ reagieren kann. So liegt es an dir, zu entscheiden, wie du fortfährst, wenn er nicht begeistert ist.



Vielleicht möchtest du ihm etwas darüber erzählen, was es für dich bedeutet, oder warum es dir gefällt, oder ihm sogar etwas über Geschlechterspiele beibringen. Doch du könntest auch feststellen, dass eine abgeneigte Reaktion der totale Dealbreaker ist. Es gibt auch viele Möglichkeiten, einen Partner zu finden, der genau auf das steht, was dir gefällt — FetLife ist eine sehr gute Resource für viele Bekannte, aber vielleicht ist es auch nicht der Weg, den du gehen möchtest.



Ich glaube, du wärst überrascht davon, wie viele Leute für die Idee offen sind, wenn du sie aussprichst. Es ist ziemlich schwierig, einen Partner zu finden, der komplett auf das steht, worauf du stehst, unabhängig davon, was deine Begierden sind. Lass dich also nicht demotivieren, wenn alles nicht sofort so ideal läuft wie in deiner Fantasie. Egal was passiert, das hier ist eine fantastische Gelegenheit sowohl für dich als auch für deinen Partner. Einfach nur die Initiative zur Kommunikation zu ergreifen ist eine große Herausforderung.



Du hast gesagt, du willst dich ihnen öffnen, ohne dass sie denken, dass du „Trans“ bist. Ich weiß nicht, ob du das im Bezug auf die Identifikation als Transsexueller gesagt hast, aber du solltest gewahr sein, dass es nicht hilfreich ist, wenn du transsexuelle Identitäten in deiner Beschreibung von Geschlechterspielen abwertest, und dass dieses Stigma, das du ausdrückst, sich negativ auf dich auswirken wird. Es ist nicht konstruktiv, andere Identitäten schlechtzureden, bei dem Versuch, die eigene zu beschreiben. Wenn ich allerdings deine Absicht in der Wortwahl fehlinterpretiert habe, so bitte ich um Entschuldigung.



Ich möchte hinzufügen, dass Menschen, die sich als Frauen bezeichnen, auch an Geschlechterspielen teilnehmen — falls das nicht klar war. Tatsächlich habe ich gerade Bilder zum Schlagwort „Cross Dressing“ bei Google gesucht, und die erste Seit war voller „Männer“, die als „Frauen“ verkleidet waren. Als ich jedoch „Geschlechterspiele“ eingab, waren es vor allem „Frauen“, die als „Männer“ verkleidet waren. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das an sich bedeutet, aber ich fand es ziemlich interessant, da beide Begriffe geschlechtsneutral sind. Als ich anfing, in einem Laden für Sexspielzeug zu arbeiten und mir gerade beigebracht wurde, wie ich die Umschnalldildos und Dildos zu verkaufen habe, habe ich sie zum ersten Mal genau dort in diesem Laden über meine Klamotten anprobiert, um zu sehen, wie sie eigentlich geschnitten sind. Und wie aus dem nichts habe ich begriffen, wie cool es war, zu spüren, dass ich einen Phallus an meinem Körper habe. Ich war überwältigt.



Ich werde nicht ins Detail gehen, was meine eigenen Erfahrungen in diesem Bereich angeht, aber ich kapiere es auf jeden Fall. Als Hetero-Cis-Frau finde ich die Vorstellung, „männliche“ Genitalien zu haben, sehr cool und heiß. Ich bin also ganz auf deiner Seite.



Vielen Dank für die fantastische Frage! Ich hoffe, das bringt die Leute zum Nachdenken und Diskutieren.