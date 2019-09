Dieses Tool strafft das Gesicht ganz ohne einen Besuch beim Beauty-Doc

Gesichtsmassagen für zuhause werden immer beliebter, Kosmetikerinnen wenden sie an ihren Kunden bereits seit langem an. Sie sorgen für bessere Durchblutung, lassen Inhaltsstoffe besser einziehen und straffen die Konturen. Besonders solche Tools , die über eine leichte Vibrationsfunktion, sogenannte Mircocurrents verfügen, haben einen zusätzlichen Anti-Aging -Effekt, weil sie wegen der zellähnlichen Schwingungen die natürliche Produktion der Jugendlichkeitsstoffe Kollagen und Elastin fordern. Kein Wunder also, dass Emily Ratajkowski, Kate Moss und Cara Delevingne große Fans des natürlichen Facelifts sind!