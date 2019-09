Die Zusammenarbeit von Esprit und Opening Ceremony geht in die zweite Runde. Zum Auftakt der ersten Kollektion waren wir in New York mit dabei, diesmal musste ich nicht ganz so weit reisen. Denn die neue Capsule-Linie wurde gestern Abend im Rahmen des Gallery Weekends beim Pre-Shopping Event im KaDeWe präsentiert. Den coolsten Look des Abends trug da eindeutig Lisa Hahnbück , die vorab schon in den gleichen Look schlüpfen durfte, den Drake vor einem halben Jahr in strahlendem Rotorange spazieren trug. Die Bloggerin wählte ihren Jogginganzug in Rosa und stylte ihn gekonnt stilbrüchig mit High Heels.