Mit dieser Kooperation hätten wir jetzt wirklich nicht gerechnet! Esprit und Opening Ceremony haben sich zusammengetan und launchen in diesem Herbst ihre erste gemeinsame Unisex-Kollektion. Humberto Leon und Carol Lim, die Gründer von Opening Ceremony, sind bekennende Fans der Blütezeit der kalifornischen Marke in den 80er und 90er Jahren. Jetzt interpretieren sie den bunten, verspielten Look mit 40 Styles neu. Der typische Schriftzug, starke Farben, sportliche Schnitte und coole Prints bestimmen die Linie, die Kleidung und Accessoires für Männer und Frauen enthält.



Die Inspiration für die Kollektion konnten Lim und Leon dabei quasi aus ihrer eigenen Garderobe beziehen:



„Wir lieben Esprit seit wir Teenager waren, und da unsere Ursprünge auch in Kalifornien liegen, geht für uns mit einer gemeinsamen Kollektion ein Traum in Erfüllung. Wir interpretieren die typischen Esprit-Teile, die wir als Heranwachsende in unseren Kleiderschränken gehortet haben, und wir wollen die neue Generation für Esprit begeistern."



Die Chancen dafür, dass dieser Plan gelingt, stehen gut. Immerhin verfügen die kreativen Köpfe hinter Opening Ceremony über jede Menge Kooperationserfahrung und haben auch schon Marken wie Kenzo oder DKNY runderneuert. Nun ist also Esprit an der Reihe!



Der Auftakt der Kollaboration wird selbstverständlich bei der New York Fashion Week mit einem großen Event am Sonntagabend gefeiert. Im Herbst wird die erste Kollektion dann in den OC-Stores in New York, Los Angeles und online, Selfridges in London, Tom Greyhound in Paris und i.T in Hongkong zu haben sein. Preislich liegen die Stücke zwischen 30 $ und 375 $.



Das ist aber nur der Anfang. Die Zusammenarbeit zwischen Esprit und Opening Ceremony ist direkt auf drei Saison angelegt. Um einen kleinen Vorgeschmack auf die gemeinsame Zukunft der beiden Brands zu bekommen, haben wir jetzt die neue Kampagne, fotografiert von Charlotte Wales, für euch und schauen gleichzeitig zurück in die Vergangenheit und präsentieren euch die coolsten Vintagekampagnen von Esprit. Ab geht's - zurück in die Zukunft!