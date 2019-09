Im Edrgeschoss vom The Pennsy NYC wurde erst ordentlich aufgetischt - es gab Meatballsandwiches, Lobstertoasts und Zimtdonuts - bevor es in der zweiten Etage zu Drake, The Weekend und Co. rund ging. Neben Vips wie Miranda July und den Black Eyed Peas waren es aber besonders die wild gestylten Gäste, die die Blicke auf sich zogen. So eine besonders und individuell gekleidete Crowd ist uns schon lange nicht mehr untergekommen. Zwischendrin natürlich auch die neue Capsule Kollektion von Esprit by Opening Ceremony, die übrigens ab sofort online und in ausgewählten Stores zu haben ist. Die coolsten Looks der Party gibt's jetzt in unserer Slideshow!