Es ist ein persönliches Thema und verbunden mit viel Schmerz. In Interviews betont sie immer wieder, dass sie den Tod ihres Sohnes nie verkraftet hätte. Dass sie immer noch eine trauernde Mutter sei. Verständlich also, dass Lily das nicht so stehen lassen konnte: „Ich kann dir ja meine Arztberichte zeigen - dann stehst du wie ein Arsch da." Und kündigte daraufhin die Twitter-Pause an: „Meine Timeline ist voll mit lächerlichem, misogynem, rassistischem Scheiß. Wirklich, so schlimm war es noch nie. Aber ich komme wieder.“ Währenddessen übernimmt ihr Freund namens Dennis den Account. Und er kündigte bereits an, auf der Seite keine weiteren Hasskommentare zu dulden.