Konkreter gesagt: "Er muss dafür ein hohes Kohärenzgefühl haben", sagt der Forscher. "Er müsste das Gefühl haben, all das, was in seiner Lebenswelt geschieht, als verstehbar, als gestaltbar und als sinnvoll zu erfahren. Wenn irgendwas in der Welt nicht passt, muss ich es wieder passend machen können - in meinem Gehirn, in meinem Körper, in meinen Beziehungen. Was immer an Problemen kommt, werde ich lösen können."