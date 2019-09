Ich rufe bei der Polizei Berlin an und möchte wissen, was ich in so einer Situation, wie ich sie letzte Nacht erlebte, machen kann. Der Mann an der anderen Leitung reagiert empathisch und erklärt mir, dass ich nicht Opfer einer sexistischen Bagatelle wurde, sondern einer Straftat und die Männer anzeigen soll. Grundsätzlich habe ich instinktiv alles richtig gemacht, in dem ich dem Problem so schnell wie möglich aus dem Weg ging – doch ich hätte direkt die 110 anrufen können, damit die Streife die Jungs abfängt. Damit nicht noch andere Frauen und Mädchen von den jungen Männern belästigt werden.