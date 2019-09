Es kommt doch immer darauf an, welches Getränk man aus welchem Behälter trinkt, oder?! Beispiel: Ich liebe Cola aus der Dose, aber aus der Plastikflasche schmeckt es mir überhaupt nicht. Ich kann auch nicht verstehen, wie manche Menschen Wein aus dem Tetra-Pak trinken. Wie auch immer: Vor zwei Jahren bin ich nach einer schlimmen Trennung Hals über Kopf bei meiner Freundin ausgezogen. Fast alles ließ ich dabei in unserer alten gemeinsamen Wohnung zurück. In meiner neuen Junggesellenbude hatte ich deshalb nicht viel mehr als eine Matratze. Auch mein Bierglas hatte ich bei der Ex gelassen, also gönnte ich mir eines Abends ein Astra aus der Teetasse. Ich kann es gar nicht so genau erklären, aber es schmeckte mir so unglaublich gut – es war die reine Offenbarung. Fast wie frisch gezapft. Vielleicht war es auch ein bisschen das Gefühl der neuen Freiheit, der Beginn eines neuen Lebensabschnitts und so. Ist mir schon klar, dass das irgendwie nach Quatsch klingt, aber so fühlte es sich damals wirklich an. Seitdem trinke ich mein Bier am liebsten nur noch aus der Teetasse.