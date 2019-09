Ja, ich hätte den Song sicher auch aus Situationen der Fremdbestimmung heraus schreiben können. Zum Beispiel habe ich erlebt, dass mir bei einem Fotoshooting Kleidung aufgedrängt wurde, in der ich mich überhaupt nicht wohl fühlte, aber in diesem Fall geht der Song auf eine ganz andere Geschichte zurück. Ich hatte mal einen Gig in einem kleinen, sehr coolen Laden in Hamburg in der Schanze und hatte irgendwie kein gutes Gefühl. Darum lief ich stundenlang vor dem Auftritt in der Gegend herum und verteilte Flyer in umliegenden Cafés und Bars, um Leute auf meinen Auftritt aufmerksam zu machen. Dabei schleppte ich mein komplettes Equipment durch Straßen voller Hipster und Millenials – ohne Erfolg. Im Publikum standen im Endeffekt vier Leute. Zuerst wollte ich gar nicht erst auf die Bühne, habe es dann aber durchgezogen und es als Probe gesehen, bei der ich nach Kosten für die Band und der Miete und so weiter am Ende zwar mit einem dicken Minus raus ging, dafür aber eine Erfahrung reicher war. Das Ganze passierte zudem noch parallel zum Labelwechsel sowie familiären Turbulenzen (Gerichtsverfahren ihres Bruders David Garrett, Anmerkung der Redaktion). Aber nach dem Abend bin ich wieder mit Sack und Pack in die Bahn und habe zuhause direkt angefangen „Wut im Bauch“ zu schreiben, weil ich diese in dem Moment so stark gespürt habe und mich ärgerte, dass man als Frau in dem Business keinen richtigen Platz zu haben scheint, außer man ist sehr konform – und die Musik tut keinem weh.