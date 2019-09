Bevor sie das Ergebnis sah, sei sie sehr nervös gewesen. "Ich wusste überhaupt nicht, was ich erwarten kann", sagte sie. "Aber als ich die Bilder sah, war ich schockiert. Ich sehe so verliebt aus, so selbstbewusst. Jeder sollte die Möglichkeit haben, sich in diesem Licht zu sehen. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet."