"Was stört dich denn an ihren Brüsten?", schrieb eine Nutzerin. "Schreien sie den anderen Leuten Schimpfwörter hinterher? Ich nehme an, dass du es auch anstößig findest, wenn einen Mann oben ohne herumspaziert? Solange sie nicht ihre Nippel in deinen Cocktail hält, sehe ich kein Problem."