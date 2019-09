DirtyThirty: It's all about Sex oder wieso man nicht jeden Trend mitmachen muss

Ich habe den Begriff Ich liebe Menschen schon immer gemocht. Es ist ja schließlich egal, ob man sich in eine Frau oder einen Mann verliebt, ob man mit Frauen, Männern oder beiden schläft. Und ich glaube, wenn ich mich in eine Frau verlieben würde, wäre es weder für mich noch für mein Umfeld ein Problem. Was ich nicht mag ist auf Teufel komm raus unangepasst, offen, wild zu sein. Gefühlt meint jeder aktuell seine Sexualität zu einem Ding der Öffentlichkeit machen zu müssen. Find ich auch super. Aber für mich liegt ein gewaltiger Unterschied zwischen wollen und müssen. Wenn mir eine 22-Jährige erzählt das Sexleben von ihr und ihrem Freund sei so langweilig geworden, dass sie mal was Neues ausprobieren wollen, denke ich mir, da läuft was falsch. Was haben die denn nicht begriffen? Sex ist kein Marathon. Es ist eine Intimität zwischen zwei oder mehr Menschen, die Spaß macht. Vage geschätzt, die Dame hatte das erste Mal mit 16 Geschlechtsverkehr: Wie kann sie in sechs Jahren den Spaß daran verloren haben? Wie sollte es dann mir mit 30 gehen?

Uns überrollt eine Welle an Sextoys: Wo früher noch schüchtern gekichert wurde, wenn das Wort Dildo oder Vibrator fiel, wird heute nur noch müde gelacht. Das ist doch lahm. Die Vibratoren liegen heute in guter Gesellschaft bei Anal Plugs und Bondagematerial. Analketten und Liebesschaukeln finden sich ebenfalls in der absichtlich prominent platzierten Kiste wieder. Weil Spaß haben doch okay ist. Und Sexualität darf doch experimentell sein. DARF SIE. Aber MUSS sie nicht. Wenn ich höre, dass es bei Paaren im Bett nicht mehr so läuft und sie sich mal ein paar Toys bestellen müssen, weiß ich nicht, ob ich Lachen oder Weinen soll. Sind wir mal ehrlich: Was läuft denn da nicht? Meistens fehlt es ja vor allem an der Frequenz. Oder der Qualität. Aber weder das eine noch das andere lässt sich mit Sexspielzeugen aus der Welt räumen. Ich bin ja ein großer Fan von Kommunikation. Meist sind die Lösung für solche „Probleme“ , wenn es denn welche sind, nicht irgendwelche Plastikteile in leuchtendem Lila oder Pink, sondern ein ehrliches Gespräch bei einem Glas Wein.