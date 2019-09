Ich sitze in einem Raum mit 18 Menschen, die sich vorgenommen haben, den Sexmarkt zu revolutionieren. Aussagen wie 'Ich will keine niedlichen Spielzeuge in Tierform mehr sehen, die mich mit großen Kulleraugen ansehen' oder 'Die Regulierung der Intensitätsstufen bei den Vibratoren gilt es zu verbessern!' bis hin zu 'Ich will mich auf die Orgasmusgarantie konzentrieren' fliegen durch den Samstagvormittag. Willkommen in meinem kuriosen Wochenende als Sextoyentwicklerin!Der Onlineshop für intime Lifestyleprodukte EIS lud 18 Kreative zum Crowdsourcing Workshop nach Bielefeld in ihr Hauptquartier ein: Zwei Tage lang werden wir mithilfe von Fachleuten daran arbeiten, frische Ideen in Deutschlands Betten zu bringen. Vor der Fachjury, bestehend aus Produktdesigner, Einkäufern und dem „Dr. Sommerteam 2.o auf Youtube" Jan und Gianna des erfolgreichen Aufklärungskanals 61 Minuten Sex wird das Ganze präsentiert und so verkauft, bis es die engere Auswahl zur Community-Abstimmung schafft. Sandra Morgott, Senior PR & Social Media Manager der Firma erklärt die ungewöhnliche Aktion so: „Nah am Kunden zu sein und der persönliche Austausch stehen bei uns an oberster Stelle: 18 Fans haben die Chance, einmal hinter die Kulissen zu schauen, einen Einblick zu bekommen und unser Team kennenzulernen. Daher liegt es auf der Hand, sie auch in eine Produktentwicklung mit einzubeziehen. Wir dachten uns: 'Wenn jemand weiß, wie ein perfektes Lovetoy aussehen soll, dann unsere Kunden'. Sie wissen ja schließlich am besten, was ihnen gefällt."In der Runde der EIS-Fans merke ich schnell, dass ich umringt von Leuten mit richtiger Spielzeugexpertise bin, jeder der Teilnehmer im Alter von 20 bis 39 Jahren ist auf seine eigene Art Sexperte – viele können den Katalog an Produkten des Shops runterbeten. Hier wird plötzlich gefachsimpelt über Produkte mit den tollen Namen „Satisfyer Pro", „Big Boss" oder „Tiger G4".„Jedem Tierchen sein Pläsierchen,” denke ich. Während viele der Teilnehmer mit einer Idee oder einem revolutionären Masterplan nach Bielefeld kamen, frage ich mich: Gibt es wirklich etwas, das es noch nicht gibt? Der Onlineshop trumpft schließlich mit über 25.000 täglich aktualisierten Produkten auf. Zwar habe ich nicht den "Ich will das Ding auf jeden Fall gewinnen"-Ehrgeiz wie meine Dildodesigner-Kollegen, doch angefickt – pardon – angefixt bin ich dann schon von der Idee, etwas auszuklamüsern, was Spaß bringen kann.Der erste Bestandteil des #fansforfans-Workshops ist das allgemeine Beschnuppern: die Teilnehmer, das Status quo des Toymarktes, die Vorlieben der Anderen. Wir blättern in Fachzeitungen und Erotikmagazinen für Inspiration, nehmen die bisherigen Bestseller in die Hand und erklären in Gruppen, warum wir mitmachen und was wir erreichen wollen. Prüde ist hier keiner, denn es gibt ja ein gemeinsames Thema. „Ich liebe Sex und Sexspielzeug - dabei bin ich gleichzeitig so spießig, wie ich offen bin. Ich liebe es neue Sachen auszuprobieren und habe mein erstes Sextoy, seitdem ich 16 bin. Von da an habe ich eine bunte Palette an Freudeschenkern ausprobiert. Die Neugierde, der Wille, der Mut, wie auch immer man es nennen mag, zum Sexspielzeuggebrauch mit einem Partner kam (Shame on me!) nachdem ich 50 Shades of Grey im Kino gesehen habe", erzählt eine Teilnehmerin. „Ich musste mir einen größeren Schrank kaufen, weil die Schublade zu klein wurde...", so eine andere.