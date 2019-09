Die Wahrheit über den "ersten Marihuana-Todesfall"

Im Zentrum der Diskussion steht ein Fallbericht, der vor einigen Monaten auf einer Seite der "University of California" veröffentlicht wurde. Die wissenschaftliche Veröffentlichung ist frei zugänglich und stammt von den Medizinern Thomas Nappe und Christopher Hoyte. In dem Bericht schildern die Mediziner den Fall eines kleinen Junge, der an den Folgen einer Herzmuskelentzündung verstorben war. Weil die Eltern des Kleinkinds Cannabis konsumiert hatten, diskutieren die Mediziner in dem Bericht, ob der Tod des Jungen in Zusammenhang mit der Substanz stehen könnte. In dem Bericht ist von einem "zeitlichen" beziehungsweise "möglichen Zusammenhang" die Rede. Der Begriff "Überdosis" fällt in dem Artikel kein einziges Mal.