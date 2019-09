Die verstummten Leben der Bediensteten von Kenias Superreichen

„Anders als in der westlichen Welt, wo man die Anzeichen von Armut erst finden muss, lebt man in Kenia ständig mit einer sehr sichtbaren Ungleichheit und Ungerechtigkeit“, erzählt Bonn Refinery29. „Ich glaube, in dieser Realität gibt es Menschen, die sich vor den Zuständen ihrer Umgebung mit einer ignoranten Blasiertheit schützen möchten; andere wiederum sind gar nicht in der Lage dazu, diese Tatsachen wahrzunehmen, weil sie so weit weg von ihnen sind oder überhaupt keinen Zugang dazu haben.“