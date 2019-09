Wenn ein Mensch, den man liebt, stirbt, wird plötzlich alles still. Heißt es. Und irgendwie stimmt das. Nicht immer, das ist klar. Manchmal bricht die Welt auch tosend über einem zusammen, und reisst alles mit, was vorher wie der rettende Anker gewirkt hat.



Aber gerade wenn jemand gelitten, gekämpft, sich immer wieder aufgebäumt und am Ende nur noch auf den Tod gewartet hat, dann ist es ein bisschen wie die Ruhe nach dem Sturm. Eigentlich hat man es vielleicht sogar erhofft, weil der Tod als Erlösung so nah schien, dass er in diesem Fall vielleicht das rettende Schiff war. Für die Angehörigen und Freunde, weil sie es nicht mehr ertragen können, wie der Mensch, den sie lieben, leidet, und für den Sterbenden, weil es ein Zerren zwischen Leben und Tod ist und am Ende wissentlich doch nur der Schlusspunkt steht. Nur der Moment, der Moment an dem alles passieren soll, ist noch nicht klar.



Dann ist er da, der Moment, und man wartet darauf, dass er kommt, der Schmerz: Vielleicht trägt man ihn schon längst in sich, vielleicht aber ist auch alles taub und still – ein bisschen so, als säße man hinter einer Glaswand und nichts dränge an einen heran. Die Welt dreht sich weiter und das, obwohl ein wichtiges Stück fehlt.



Wenn man selbst trauert, ist die Welt ein bisschen grauer als vorher und meist ist es ganz egal, was Freunde, Partner, Familie sagen, damit es einem besser geht. Sie machen es vielleicht nicht besser, aber ganz bestimmt machen sie es auch nicht schlechter. Denn sie sind da und stehen einem zur Seite – auch wenn das manchmal etwas ungelenk ist.



Wieso aber haben so viele Menschen ein Problem damit, mit Trauernden umzugehen? Wieso stockt einem der Atem, wenn man die Nachbarin trifft, deren Mann gerade gestorben ist; wieso fühlt man sich so hilflos, wenn die beste Freundin auf der Bettkante im Zimmer sitzt und um ihre Großmutter weint, und wieso, ja wieso nur, bekommt man Fluchtgedanken, wenn jemand einem, wenn auch schon mit Abstand und eher nüchtern, erklärt, dass er seinen Bruder schon vor Jahren verloren hat?



Diplom-Pädagogin Annette Dobroschke ist Notfallseelsorgerin, Familientherapeutin und Psychoonkologin und leitet den Berliner Verein TABEA e.V. Sie hat in ihrer täglichen Arbeit mit Trauernden zu tun und kennt viele Arten zu trauern, mit denen man umgehen können muss, auch wenn man selbst vielleicht ganz anders reagieren würde. „Trauer hat generell sehr viele Facetten. Gefühle und Verhaltensweisen sind individuell und wechseln schnell“, weiß Dobroschke. „Außenstehende erleben nur Ausschnitte und sollten diese nicht interpretieren.“



Jeder Trauernde fühlt sich sicherlich besser und geborgener, wenn er weiß, jemand ist für ihn da, auch wenn er das vielleicht nicht in Anspruch nehmen möchte. Oft rührt unser Gefühl, nicht mit einem Trauernden umgehen zu können, einfach aus der eigenen Unsicherheit, denn auch heute noch ist der Tod und der damit verbundene Schmerz ein Thema, das in vielen Familien, Freundschaften und auch Partnerschaften erst einmal tabu ist. Und dann plötzlich aktuell wird, wenn jemand zum Betroffenen wird. Das überfordert oft auch den Partner, die Familie, die Freunde desjenigen.