3600€ für das Prestigepaket: So wird die Geburt eines Kindes zum Geschäft gemacht

Diese Geburtenpakete: Das erste der drei Pakete war das "Grundpaket". Für den Preis von umgerechnet 1.430€ bekäme man ein privates Bett und eine zugesicherte Hebamme und etwas Nachsorge, aber - das muss man sich vorstellen - keine Betäubung. Nichts. Noch nicht einmal Gas und Luft. „Aber keine Sorge", sagte der Arzt, „sollte Ihre Frau zu irgendeinem Zeitpunkt Schmerzmittel wünschen, werden wir sie automatisch zu einem besseren Paket upgraden... wobei natürlich eine geringe Verwaltungsgebühr anfällt."



Natürlich.



Ich begann zu schwitzen. Auf einmal fühlte ich mich wie bei Ryanair und, egal wie ich auch quetsche, mein Handgepäck passt einfach nicht in den Metallkäfig neben dem Schalter. Ich stellte mir eine arme Frau mitten in den Wehenschmerzen vor, verzweifelt nach Schmerzstillung, aber wissend, dass sie nicht nachgeben darf, weil sie dann ein Geburtenpaket bekommt, das sie sich nicht leisten kann, und noch eine Strafgebühr zahlen muss.



Das zweite Paket nannte sich "Standardpaket", und uns wurde gesagt, es sei das, was die meisten Leute nehmen würden. Keine Überraschung - man gucke sich den Namen an. Stellt euch den armen Ehemann vor, der jetzt das "Basispaket" nimmt; den glühenden Blick seiner Frau, der sagt „du hast gerade entschieden, mir und deinem Kind eine schlechtere Versorgung als Standardversorgung zu geben."



Für etwa 1.900€ bekommt man im Standardpaket Schmerzlinderung, sowie regelmäßige Supervision durch einen Arzt. Ich war wieder bei Ryanair, wo die Mitarbeiterin gerade eine Liste von "optionalen Extras" vorliest (obwohl sie kurz vor rauchfreien Zigaretten aufhörte.) Für 330€ extra kann man einen Arzt die ganze Zeit dabei haben. Für weitere 120€, so wurde uns gesagt, können wir auf ein Familienzimmer upgraden, was dem Partner die Möglichkeit bietet, nach der Geburt über Nacht zu bleiben. Die Mitarbeiterin starrte mir direkt in die Augen und fragte mich, ob ich Interesse hätte. Da war das bohrende Schuldgefühl wieder. Welcher Mann kann da schon Nein sagen? Was für ein mieses Schwein würde seine Frau nach einer solchen Tortur allein lassen und die Möglichkeit, die erste Nacht seines Kindes mit ihm zu verbringen, abschlagen?



Ich versuchte, mich aufrecht zu halten für das letzte Paket, aber glücklicherweise war es so absurd, dass ich etwas anderes als Belustigung empfinden konnte. Es nannte sich - im Ernst- das "Prestigegeburtspaket".



Im Prestigegeburtspaket (etwa 3.600€) bekommt man wirklich alles, was man will. Bei der Ankunft wird man in einen -wieder, kein Witz- "VIP-Geburtsraum" gebracht. Es gibt volle Verpflegung. Man kann jeden Arzt jede Sekunde verlangen; wie es klang, muss er noch nicht mal Gynäkologe sein - wenn man einen Podologen will, bekommt man ihn. Und, wichtig, wenn man gerade einen Kaiserschnitt will, bringen sie einen gleich in den OP, ohne Fragen. Dort kann die werdende Mutter sich zurücklehnen, ein kühles Glas Chardonnay genießen, während Morgan Freeman mit seiner so beruhigenden Stimme sich die Hände desinfiziert und bereit ist, den Eingriff vorzunehmen.



Aber Spaß beiseite, ich verstehe den Kapitalismus des freien Marktes, die Vorteile der Auswahl, die Wichtigkeit, dass sich Frauen bei der Geburt wohlfühlen. Ich sehe ein, dass für jeden, der ein britisches Gehalt verdient, diese Beträge vielleicht realistisch erscheinen. Aber ich konnte das Gefühl nicht verdrängen, dass das alles sehr, sehr traurig ist. Brauchen wir wirklich "Prestige" um uns vom Rest abzuheben, selbst wenn man so etwas Vereinendes wie die Geburt eines Kindes erlebt?