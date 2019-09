Nach dem Haarkämmen seht ihr aus, als hättet ihr in eine Steckdose gefasst oder jeder Bürstenstrich hinterlässt die Hälfte eurer Haarpracht in der Bürste? Dann habt ihr eventuell nicht das richtige Exemplar für euer Haupt gewählt. Denn genauso, wie jeder Hauttyp individuelle Pflege braucht, so gibt es auch für jeden Typ Haare die am besten geeignete Bürste. Wer mit wilden Locken gesegnet ist, ist mit einer dichten Allroundbürste ebenso falsch ausgestattet wie jemand mit sehr feinem Haar, der sich mit einer Skelettbürste durch seine Mähne kämpft. Die Wahl der richtigen Bürste macht das beste aus eurem Kopf und beugt gebrochenem Haar, Spliss und sogar fettigem Haar perfekt vor. Das richtige Kämmwerkzeug kann gar mit Silikonen vollgepackte Spülungen und Masken ersetzen und die Kopfhaut wieder in ihr natürliches Gleichgewicht bringen. Wir haben für euch die besten Bürsten und Kämme für die gängigsten Haartypen heraus gesucht. Auf eine Zukunft ohne Schäfchenfrisur und ständig aufgeladene Haarpracht.