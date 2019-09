Es ist mir unglaublich wichtig, Frauen zu bestärken. Das war einer der Hauptgründe, warum ich mit Fabletics zusammenarbeiten wollte. Wir stehen beide für Body Positivity. Es ist wichtig, dass jede Frau - egal wie alt oder groß sie ist - etwas Passendes in der Kollektion findet. Ein Teil des Erlöses meiner Linie geht an die Initiative Girl Up, die sich dafür einsetzt, dass junge Frauen gut ausgebildet werden und sicher und gesund aufwachsen. Sie sollen die Möglichkeit haben, zu Anführerinnen in ihrem Umfeld aufzuwachsen.