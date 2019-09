Vermutlich kennt jede*r von uns folgendes Phänomen: Wir durchleben eine eigentlich unbekannte Situation, haben aber plötzlich das Gefühl, dass wir diesen Moment schon einmal genau so erlebt haben. So spontan wie dieses Gefühl auftritt, so schnell ist es meistens auch wieder verschwunden. Kurze Momente dieser Art hinterlassen einerseits ein merkwürdiges Gefühl von Vertrautheit, andererseits sind wir uns aber darüber bewusst, dass sich ein und dieselbe Begebenheit in der Regel nicht exakt wiederholt. Im Fachjargon wird in solchen Fällen deshalb von einem Déjà-vu gesprochen. Der Begriff stammt aus dem Französischen, bedeutet auf Deutsch so viel wie „bereits gesehen“ und umschreibt eben genau die oben beschriebenen seltsamen Augenblicke, in denen uns eine eigentlich unbekannte Situationen bereits vertraut vorkommt.