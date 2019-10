Deine wilde Seite kannst du ab dem 12. dann rauslassen, denn die liebliche Venus stellt sich gegen den geistreichen Uranus und das bringt genau die richtige Menge an Sorglosigkeit mit sich, die du so dringend brauchst. Bist du single? Dann ist das der perfekte Zeitpunkt, um dich ins aufregende Datingleben zu stürzen.Die tollen Glücksgefühle bleiben dir auch noch bis zum 14. erhalten. An diesem Tag kannst du dir vornehmen, was du willst, der Sextil von Merkur und Saturn wird dafür sorgen, dass es dir gelingt. Mache Zukunftspläne und setze dabei die lange fehlenden Puzzleteile zusammen. Und wenn alles rund läuft, kannst du deinen Fokus am nächsten Tag wieder auf deine kreative Entfaltung legen, denn dann ist der hastige Merkur im Sextil zum träumerischen Neptun.Der Wunsch nach Intimität wird dich ab dem 20. Oktober beflügeln. Grund dafür ist die sinnliche Venus, die im Sextil zum strukturierten Saturn steht. Solltest du in einer Beziehung sein, dann wirst du dich wahrscheinlich für ein paar gemütliche Abende Zuhause mit deinem Partner oder deiner Partnerin entscheiden, auch wenn am 21. die Venus im Trigon zum fantasievollen Neptun steht und so eigentlich mehr Action in die Liebe bringt. Auch kleidertechnisch kannst du dich an diesem Tag neu entdecken. Beschäftige dich mit den neuesten Trends und luxuriösen Stoffen und bringe ein paar neue Lieblingsteile für den Herbst in deinen Kleiderschrank.Am 23. verlässt die Sonne das Zeichen der freundlichen Waage und tritt ein in den verführerischen Skorpion, was dich dazu ermutigt, deinem geheimen Selbst zu folgen. Sei aber vorsichtig, denn gerade am 27. Oktober könnte es dir schwer fallen, dein Temperament zu zügeln, denn der feurige Mars befindet sich dann im Quadrat zum stoischen Saturn. Wenn du dich von dieser verwirrenden Energie festgehalten fühlst, hilft es dir vielleicht, dich auf deine kreativen Gedanken zu fokussieren und den Strom der Planeten durch Tatendrang zu channeln.