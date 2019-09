Die Sache ist die – die Scham in der Umkleide kann auf zwei Ebenen betrachtet werden. Frauen, die dieses unangenehme Gefühl empfinden, sind meistens unzufrieden mit sich selbst. Wer würde schon von sich behaupten, dass er perfekt sei? Und vor allem wir Frauen haben eben immer etwas zu meckern. Wir sind zu dick, zu klein, nicht sexy genug, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Vor allem in der heutigen Zeit, in dem verschiedenste Schönheitsideale medial um die Welt gehen. Da hängen diese perfekten Körper auf den großen Plakaten, wunderschöne Frauen laufen durch das Fernsehen, posieren in den sozialen Netzwerken. Reizüberflutung von Schönheit, mit der wir uns oft selbst nicht identifizieren können. Das führt nicht selten dazu, dass wir Komplexe aufbauen. Und da sind wir nun in der Umkleidekabine und füllen uns ausgeliefert, schämen uns. Es ist der Kampf mit sich selbst.

Doch dann wäre da die zweite Ebene. Und hier geht es nicht um die Scham an sich, sondern um die Scham gegenüber anderen Personen. Die, die vielleicht das haben, was wir uns wünschen. Die Umkleidekabine ist eben auch ein Ort des Vertrauens. Blicke auf bestimmte Körperstellen oder das Starren auf anderen Frauen hat hier nichts zu suchen. Wir wollen darauf vertrauen, dass wir nicht schräg angeguckt oder sogar ausgelacht werden. Wir wollen nicht, dass über uns und den Körper geurteilt wird. Es ist eben ein intimer Moment, wenn man die Hüllen fallen lässt. Und da wollen wir uns sicher fühlen – was nicht immer leicht ist, wenn zehn andere Frauen umher wuseln. Und ein Blick erreicht uns eben immer. Auch, wenn dieser nicht beabsichtigt ist.



In der Umkleidekabine sah ich schon viele Körper. Ich sah welche, die ich mir wünschte, ich sah fitte, ich sah Makel, ich sah Orangenhaut, ich sah Übergewicht. Ich sah Frauen, die sich zügig in der Ecke umzogen, ich sah Frauen, die sich nackt die Haare föhnten. Letztendlich ist es doch ganz einfach. Wir sollten uns selbst sowie auch die anderen akzeptieren. Kein Kichern über andere, kein Verurteilen des eigenen Körpers. Lasst uns diesen lieben lernen. Auch in der Umkleidekabine.