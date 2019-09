Genau, Mode! Die hat ja nun auch ziemlich viel mit Nachhaltigkeit zu tun – beziehungsweise ziemlich wenig. Denn immer nur den neusten Trends zu folgen und so quasi jede Woche was neues kaufen zu wollen, ist so ungrün wie kaum etwas sonst. Denn all die günstigen Teile, die wir hier tragen wollen, müssen ja aus irgendwie hergestellt werden – und dann besonders weite Wege gehen. Denn Angebaut werden können die meisten Materialien für unsere Jeans und T-Shirts nicht in der Nähe. Baumwolle wächst in xxx und gern mal unter xx. Verarbeitet wir dann in den allermeisten Fällen unter ausbeuterischen Umständen in Billiglohnländern. Nähen tun übrigens zu 80 Prozent Frauen. Also auch unter Girlpower-Gesichtspunkten eigentlich nicht so richtig vertretbar. Alle was schnell gefertigt und günstig an Modehaus-Keten verkauft wird, wird allgemein als Fast Fashion bezeichnet. Im Gegensatz dazu stehen Eco- und Fairfashion, zusammengefasst als Slow Fashion. Achtung Misverständniss: Slow Fashion heißt nicht High Fashion. Sprich: nicht was teuer oder von einem Designer ist, ist automatisch slow. Da gibt es verschiedene Preissegmente. Und auch beziehungsweise besonders Second Hand gehört auf die Slow Fashion-Liste, weil’s die gebrauchten Klamotten schon gibt – und so erst gar keine neuen Ressourcen verbraucht werden.