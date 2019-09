Die Gruppe bezieht sich mit der Operation auf einen aktuellen Vergewaltigungsfall in Rosenheim, bei dem eine 21-Jährige auf dem Heimweg überfallen wurde. „Hierbei geht es nicht darum, zur Gewalt aufzurufen, die „Girl Gang“ zeichnet viel mehr ein anderes Bild von Frauen, als das, was öffentliche Darstellungen von Frauen viel zu oft vermittelt. Auf Werbeplakaten und -postern werden Frauen meist als schwach, süß und sexy dargestellt. Sie werden reduziert auf ihr Aussehen und ihren Körper. Die Aktion „Girl Gangs over Munich“ der Gfotzerten zeigt, dass Streetart dazu beitragen kann, starke Frauen sichtbar zu machen, die sich Männergewalt entgegenstellen, anstatt Frauen als Objekte männlicher Lust zu inszenieren und so herabzuwürdigen“, heißt es in der Stellungnahme auf Facebook