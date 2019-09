Ein Frau mit brennender Fackel – symbolischer kann ein Bild der Bewegung und des Aufstands nicht sein. „In ganz Indien finden sich Frauen zusammen und brennen Schnapsläden nieder", sagt mir ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Neu Delhi, als ich ihn frage, ob auch in diesem Land eine Art Frauenbewegung zu spüren sei. „Sie lehnen sich dagegen auf, dass ihre Männer das hart verdiente Geld für Alkohol ausgeben oder aber betrunken gewalttätig werden", erklärt er mir weiter. Wie überall sind Schulden, Familienbruch, häusliche Gewalt oder sexueller Missbrauch eng mit dem Alkoholismus der Menschen verflochten. In Indien leiden aber vor allem die Frauen unter den sozialen Konflikten.