Darf man während der Schwangerschaft fliegen?

Sollte ein*e Schwangere*r sich dennoch dazu entscheiden, einen Flug anzutreten, ist es ratsam auf ein paar Dinge besonders zu achten: „Um das Risiko für eine gefährliche Thrombose zu senken, sollten Stützstrümpfe der Kompressionsklasse 2 getragen und die Beine häufig bewegt werden. Ein Sitzplatz am Gang begünstigt das Herumlaufen. Schwangere sollten genug trinken und keine Hose tragen, die in der Lendengegend drückt und keine Kniestrümpfe, die an den Waden einengen. Stützstrümpfe sollten nirgends einschnüren, damit sie nicht selbst zum Thromboserisiko werden“, so Dr. Albring. Zudem sollte der korrekte Sitz des Gurtes (nicht zu locker, nicht zu eng) regelmäßig gecheckt werden und wer mehr Beinfreiheit benötigt, kann das Handgepäck besser in den dafür vorgesehenen Fächern und nicht im Fußraum verstauen. Ebenfalls wichtig: Der Mutterpass, der unbedingt immer dabei sein sollte. Sinnvoll ist es auch, eine kleine Reiseapotheke einzupacken und im Voraus eine Reiserücktritts- sowie eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. So ist man im Notfall abgesichert und bleibt nicht auf horrenden Summen für mögliche ärztliche Behandlungen sitzen. Gerade für Schwangere ist es wichtig, sich vor Antritt der Reise auch über die medizinische Versorgung am Zielort zu informieren.