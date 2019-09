Je schneller sich das Fashion-Karusell dreht, umso schneller langweilen wir uns mit dem, was wir gerade tragen (müssen). Vor wenigen Tagen hat es zum ersten Mal geschneit, unseren fast neuen Wintermantel können wir trotzdem schon jetzt nicht mehr sehen. Begleiten muss er uns natürlich noch ein wenig - Ablenkung holen wir uns währenddessen bei den neuen Kollektionen von Givenchy, Céline und Konsorten. Die Luxuslabels zeigen jetzt Resort 2018 und lassen uns in Gedanken den nächsten Urlaub planen. Oder zumindest das Outfit für den Sommer, der auch in den kältesten Ecken irgendwann kommen wird.