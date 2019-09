Der Stoff, den wir bisher eher mit dem Wanderjackett unserer Großmutter verbanden (ich zumindest) oder deren an den Knien abgeschrubbte Version uns aus Kindertagen noch in Erinnerung ist hat ein fulminantes Comeback hingelegt. Kleider, Röcke, Hosen und sogar Oberteile kommen jetzt im eigentlich eher unpraktischen Rippenstoff daher. Denn mal ehrlich, Freunde: Cord trägt auf, sorgt für Hitzestau, ist sehr empfindlich und der ultimative Fusselmagnet. Aber meine Güte, was soll's! Es sieht einfach toll aus und ich muss gestehen, dass auch ich vom Cord-Virus angesteckt wurde und eine navyfarbene Cordhose im Paperbagstil frisch bei mir eingezogen ist. Mein Freund findet zwar, dass sie aussieht, als hätte ich sie von einem 100kg-Mann geerbt, ich finde sie aber sehr fantastisch.