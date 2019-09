Die schönsten Karos seit es Excel gibt. Womit man mich bisher jagen konnte, hat mich inzwischen total erwischt. Die Rede ist vom guten alten Bürolook. Jawohl! Blazer, Ensembles und Blusen sind zurück, haben ordentlich frischen Wind bekommen und erobern in geballter Power-Dressing-Kompetenz unsere Garderobe. Die Schultern sind gerne breit, bevorzugtes Muster auf allen Produktgruppen ist der Prince of Wales Check in hell- bis dunkelgrau. Gucci sei Dank? Sicherlich auch, aber bestimmt schwingt hier auch eine gehörige Portion 80er-Nostalgie mit, angefeuert durch eine starke Frauenbewegung und dem Streben nach Erfolg.