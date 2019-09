Millennial-Arbeitskultur: Selbst auf dem Klo habe ich nicht meine Ruhe!

In modernen Büros gibt es viele Dinge, die soziale Ängste oder einfach ein ungutes Gefühl oder unangenehme Situationen auslösen können. Zum Beispiel verbringen wir so viel Zeit mit unseren Kolleg*innen, dass wie ihre kleinen und großen Macken kennenlernen. Manche haben Jelly Nails und tippen deswegen extrem laut. Andere verwenden ein eigenwilliges Parfüm oder haben Mundgeruch. Oder sie wackeln die ganze Zeit so sehr mit ihrem Bein, dass die Tischlampe pausenlos klappert. Es gibt bestimmt noch tausende solcher Beispiele, aber mit den meisten können wir uns einigermaßen arrangieren. Doch an einem bestimmten Punkt ist Schluss mit lustig. Und zwar genau dann, wenn du dir noch nicht mal auf dem Klo Luft machen kannst (buchstäblich), weil die Kollegin aus der HR in der Kabine neben dir sitzt und du nicht willst, dass sie alles hört. Also versuchst du es so lange anzuhalten, bis sie die Spülung betätigt, damit es nicht mehr so auffällig ist. Nur, um eine Minute später von ihr dieses vielsagende Lächeln zu ernten, während ihr euch beide die Hände wascht und sagt, ihr könntet nicht glauben, dass erst Mittwoch ist.