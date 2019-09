Brasilien ist nichts für schwache Nerven. In einer Stadt wie Rio de Janeiro, die weltbekannt ist für ihre Strände und den ganzjährigen Somer, überrascht es kaum, dass in Parks, an Stränden und auf den Promenaden ein eklatanter Körperkult vorherrscht. Cariocas, wie sich die Einheimischen der Stadt am Zuckerhut nennen, scheinen allesamt eine Fitnessroutine verinnerlicht zu haben: Laufen, am Strand trainieren, schwimmen – all das gehört zum Alltag in Rio dazu, so scheint es. Schnell hat man, wenn man an die Menschen an der Copacabana oder Ipanema denkt, ein Bild vor Augen, das sonnengeküsste, wohlgeformte Körper zeigt. In Anbetracht eines so hohen Drucks, den allgemein gültigen Ästhetikvorstellungen eines Landes zu entsprechen, kann aus einem lockeren Tag am Strand schonmal ein Alptraum werden.