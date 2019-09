Ein weiterer Effekt von Botox, der nicht oft besprochen wird, ist die Behandlung von Hyperhidrose, also übermäßige Schweißabsonderung. Traditionell wird der Unterarm oft aufgespritzt – was jedoch weniger bekannt ist, ist das Injizieren von Botox in die Stirn für Menschen der Politik, Medien- und Finanzwelt, um Schweißausbrüche in akuten Stresssituationen zu vermeiden. „Ich habe einige Patienten, die in der Öffentlichkeit stehen und dafür sorgen wollen, dass ihre Stirn nicht glänzt oder sie keine Schweißperlen um die Augenbrauen und Augen bilden. Das wäre unangenehm, weil es Nervosität zeigt“, so Dermatologe Dr. Roy Geronemous.