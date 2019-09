Skinnyshaming: Wieso es niemanden etwas angeht, ob ich 50, 60 oder 70 Kilo wiege

Ich mag meine neue Figur. Punkt. Ich war immer groß und schlank, aber ich hatte für meine Begriffe immer einen Ticken zu viel Hintern und Oberschenkel. Bei Zara musste ich manchmal Größe 40 in Jeans nehmen, weil die recht klein ausfallen. Ich hatte ein volles C-Körbchen und habe mich rundum weiblich gefühlt. Nach 10 bis 12 Kilos weniger ist das natürlich ein bisschen anders. Ich trage nun eine 36, bei Highwaist-Röcken und Kleidern auch mal eine 34. Meine BHs? Habe ich an Flüchtlingsfrauen gespendet – wenn man plötzlich nur noch S beziehungsweise ein volles A-Körbchen trägt, sehen C-Körpchen nicht nur komisch aus, man kann auch zwei Paar Socken reinstecken.

Generell bin ich zufrieden mit meiner Verwandlung. Aber es ist nicht so, dass ich nicht daran zu knabbern hatte. Ich hatte nie Probleme mit kleinen Brüsten – finde sie bei anderen Frauen sogar deutlich schöner als große – aber wenn du (pardon) immer Titten hattest und plötzlich bist du wieder back to your supersweet sixteen, dann nagt das schon etwas. Auch, weil dich alle darauf ansprechen. Das Schönheitsideal bei uns in Westeuropa mag eine sehr schlanke Silhouette haben, dennoch habe ich von kaum jemandem ein Kompliment für meine Gewichtsabnahme gehört. Der Großvater meines Freundes meinte zuletzt ich sei ein dünnes Gerippe. Der Kontext in dem der Satz fiel, war keineswegs negativ und ich weiß, dass er das nicht böse gemeint hat, aber dennoch ist es nicht schön das zu hören. Jedes Mal wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, hagelt es von meinem Vater Sprüche wie ich solle aufpassen nicht zu fett zu werden (höhöhö) und von meiner Mutter besorgte Blicke begleitet von Aussagen, dass es langsam zu viel sei. Dass ich auf Urlaubsbildern hager aussehe und meine Gesichtszüge harsch und ernst werden.