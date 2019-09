Hört auf mir vorzuschreiben, dass ich meinen Körper lieben muss

Vorab: Dieser Artikel darf nicht falsch verstanden werden. Ich bin ein großer Fan und Befürworter von den neuen Strömungen, die vor allem seit der Feminismus-Welle unsere Feeds fluten. Diversity, Body Positivity und Self-Love sind wichtige Bewegungen, die Frauen auf der ganzen Welt helfen, sich in ihrer Haut wohl zu fühlen und ein wunderschönes Gemeinschaftsgefühl haben entstehen lassen. Doch mir fällt es, bei aller Liebe, zuweilen doch sehr schwer, mich zu akzeptieren. Ich rede hier nicht von Schönheitsidealen, denen ich entsprechen möchte. Es gibt einfach Tage, da fühle ich mich nicht wohl. Meine Haut ist fahl und ist da wieder eine neue Falte? Oh mein Gott, ich möchte nicht alt werden! Und überhaupt, was ist mit meinen Haaren los? An solchen Tagen scrollt man durch die Instagramaccounts von Frauen wie Ashley Graham oder Frances Cannon, die in Pionierarbeit Bilder ihrer Cellulite und haarigen Beinen posten. Doch anstatt mich besser zu fühlen, bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Warum? Weil ich mich gut fühlen möchte, aber nicht gut fühlen kann. Statt mentalem Support bekomme ich also ein noch schlechteres und ich fühle mich wie jemand, der den Test nicht bestanden hat. Ich gehöre irgendwie weder zum Inner Circle der Braungebrannten Strandschönheiten noch zur Cool Gang mit Achselhaaren und lässiger Bindegewebsschwäche. Ich bin ein Hybrid. Schlank zwar, aber mit Makeln. Ich sehe auf Fotos immer aus wie ein Unfall und denke beim Blick in den Spiegel aber „Geht doch“. Auf Manrepeller stolperte ich gestern über einen Artikel von Romy Oltuski. Sie kritisiert in ihrem Beitrag den Zwang zur Selbstliebe – ein Aha-Erlebnis, da ich zuvor tatsächlich nicht darüber nachgedacht habe.