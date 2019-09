So richtig bewusst ist mir meine Ansicht zu Akzeptanz und Bodylove zuletzt in einem Gespräch mit meinem Freund geworden. Da sprachen wir über das leidige „kleine Brüste“-Thema und darüber, dass wenn es einen so sehr stört, man das ja auch operativ ändern könne. Ich habe nachgedacht und mir gesagt, hey, das stimmt doch eigentlich. Ich bin alt genug, könnte es mir finanziell leisten – wieso also meinen Körper nicht so optimieren, dass er in meinen Augen perfekt ist? Die Antwort ist mir leicht gefallen und ist für mich aktuell die einzig logische. Wie soll ich das Thema Bodylove und Akzeptanz für sich und sein Aussehen vertreten, wenn ich meinen eigenen Körper so optimiere? Wie soll ich meinen Kindern irgendwann nahe bringen, dass es okay ist, eine kleine oder große Nase zu haben, kleine oder große oder ungleiche Brüste, stämmig oder schmal zu sein, wenn ich selbst die Optik meines Körpers einfach ändere? Ich will dass meine Kinder mit dem Wissen aufwachsen, dass es okay ist auszusehen, wie man aussieht – egal was andere sagen. Eine Optimierung aus reiner Oberflächlichkeit kommt daher nicht in Frage.