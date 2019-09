Um anderen Betroffenen Mut zu machen, sich an Pinsel, Puder und Co. heranzutrauen, hat sie zusammen mit Make-up-Expertin Miriam Jacks drei kurze Filme gedreht, in denen sie die perfekte Grundierung, einen knalligen Lippenlook und ein sanftes Augen-Make-Up vormacht und dabei hilfreiche Tipps gibt. Dinge, die Menschen ohne Seheinschränkung für selbstverständlich betrachten, wie die richtige Farbe der Foundation zu kaufen oder zu sehen ob der Mascara bereits vertrocknet ist, sind für Tina echte Herausforderungen, bei denen sie auf die Hilfe ihrer Freunde oder Familie angewiesen ist. Und das sagt sie in den Clips auch ganz deutlich, denn sie möchte darin vor allem Blinden praktische und echte Tricks mitgeben, die sie in ihren Alltag integrieren und damit mehr Freude am Schminken finden können. „Außerdem macht es einfach wahnsinnigen Spaß, wenn man erst einmal den Bogen raushat!“