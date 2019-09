Dieses Video zeigt, dass Make-up-Tutorials ein Lebensgefühl verändern können

Make-up kann für einen Highlighter oder einen Concealer stehen, der morgens dafür sorgt, dass man frischer aussieht als man sich fühlt. Make-up hat jedoch auch die Macht, Dinge zu verändern – und zwar jeden Tag aufs Neue. Dabei geht es nicht nur um das Offensichtliche, sondern um ein Lebensgefühl.Beauty-Vlogger Matt Tronconi ist Experte, wenn es um Transformations auf YouTube geht. Was das heißt, wird am besten deutlich, wenn man sich eins der im Schnitt vier Minuten langen Clips selbst ansieht: In einem seiner Videos hat sich Tronconi nur mit Hilfe von Make-up in einen Kardashian- Doppelgänger verwandelt. Das Ergebnis spricht Bände.Auch seine Mutter Joanne ist regelmäßig in seinen Videos zu sehen. Ihr aktuelles, gemeinsames Tutorial ist aber weit mehr als nur ein Gastauftritt. Im Video zeigt Joanne Tronconi eine persönliche Make-up-Routine. Nachdem sie die Basis aufgetragen hat, hilft Matt im Video bei den nächsten Schritten. Im Fokus stehen aber nicht nur Foundation und Puder, sondern das Klippel-Trénaunay-Syndrom, an dem Joanne leidet. Die Krankheit beeinträchtigt die Entwicklung von Gefäßen, Weichteilgewebe und Knochen. Zudem kann sie Feuermale verursachen. Joanne hat sich entschlossen, diese mit einer mehrteiligen Make-up-Routine zu bedecken, die sie mit Matt im Video zeigt.„Viele Menschen starren, kommentieren, ziehen ihre Schlüsse... aber ich stehe heute hier, um euch zu zeigen, dass ich Make-up benutze, um mich schön zu fühlen“, erklärt sie dazu. Make-up ist in diesem Fall ein Werkzeug, dass Joanne für sich selbst verwendet – und für niemanden sonst.Wie jedes Beauty-YouTube-Video kommt auch dieses nicht ohne einen Geheimtipp in Form einer Produktempfehlung aus: Joanne nutzt DermaBlend , eine stark pigmentiere Foundation mit hoher Deckkraft, die sich besonders für das Abdecken von Tattoos und Muttermalen eignet.„Ich hoffe, dass ihr heute etwas lernen konntet“, sagt Joanne am Ende. „Und vergesst nicht: Wir sind alle auf unsere Art und Weise schön.“