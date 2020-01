Billie Eilish schreibt Grammy-Geschichte & bleibt dabei ganz bescheiden

Billies Song “bad guy“ des Albums When We All Fall Asleep, Where Do We Go? hat sich gegen ganz schön große Konkurrenz durchgesetzt. Ebenfalls nominiert waren “Truth Hurts“ von Lizzo – die einen Award für “Best Pop Solo Performance“ gewann – sowie “Lover“ von Taylor Swift und “A Star is Born“ von Lady Gaga. Doch Eilishs Ohrwurm warf sie alle aus dem Rennen und am meisten überrascht darüber war die Musikerin selbst.