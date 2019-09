Die Formel für erfolgreiches Musterclashing lautet: Freude am Experimentieren und Mut zu Farbe. Minus und Minus gibt doch tatsächlich in den meisten Fällen Plus und am Ende geht es einfach darum, alles vor dem Spiegel auszuprobieren, was man schon immer mal kombinieren wollte. Da wird der ein oder andere Aha-Moment auf euch zukommen und auch länger nicht getragene Teile feiern ein großes Comeback, ich bin mir sicher! Klickt euch durch die Slideshow für den Gute-Laune-Remix der aktuellen Lieblingsteile.