Bravaria launcht BHs für ungleich große Brüste

Viele Jahre später nimmt sich Neuefeind dem Problem vieler Frauen an und präsentiert Bravaria aus – keine Überraschung – München. Das Brand nimmt sich der verzweifelten Suche und den nervigen Nähexperimenten vieler Frauen an. Im Onlineshop kannst du deinen BH zusammenstellen, der zwei verschieden große Körbchen hat. Das Modell gleicht den Größenunterschied dann optisch aus. Klingt nach der Lösung auf die wohl viele gewartet haben. Ob die schwarzen BHs halten (haha!), was sie versprechen, erfahrt ihr in zwei Monate. Vorbestellen ist bereits möglich, im Dezember 2018 wird ausgeliefert. Und wenn dein Modell nicht passt? Dann hast du 30 Tage Rückgaberecht.