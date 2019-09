Unsere Beziehung gab mir ein neues Gefühl von Sicherheit, denn abgesehen von den Strapazen seiner Vergangenheit, gab er mir alles, was ich mir je erträumt hatte. Es war mir egal, dass er finanziell ruiniert war oder dass die zerstörte Ehe seine Meinung über das Heiraten für immer geprägt hatte. Wenn es um Kinder ging, war er erstaunlich positiv gestimmt: Als er sagte, er würde in Betracht ziehen, seine Sterilisation rückgängig machen zu lassen, weil er sich weitere Kinder mit mir vorstellen könnte, war das einer der glücklichsten Tage meines Lebens. Ich beschloss, die Operation für ihn zu bezahlen, und nach ein paar Monaten versuchten wir bereits, schwanger zu werden. Außerdem machten wir uns auf die Suche nach einem gemeinsamen Haus und wurden in Form eines schwer renovierungsbedürftigen Viktorianischen Hauses fündig. Ich hatte sämtliche Jahre mit karrierebesessenen Egoisten verschwendet. Jetzt plötzlich, so fühlte es sich an, hatte ich da jemanden an meiner Seite, der mein Herz wirklich höher schlagen ließ. Endlich war alles gut. Doch dann kam Disneyland. Die Sonne prallte auf uns herab als wir Wald Disneys Fantasiewelt betraten. Zuckerwatte an jeder Ecke, ganze Familien in Minnie- und Mickey-Maus-Kostümen säumten die Straßenkulisse und schlürften Slushies. Die Kinder waren völlig überdreht, nichts als pure Aufregung – und ein bisschen Zucker. Die Augen seiner Tochter strahlten; er hatte all ihre winzig kleinen Träume wahr werden lassen. Ich hingegen fühlte plötzlich eine Veränderung in seinem Verhalten. Ich wurde im Laufe von nur wenigen Stunden immer paranoider und dachte, ich hätte etwas falsch gemacht. Er hatte schlechte Laune, schien nicht gut auf mich zu sprechen zu sein. Nicht einmal in die Augen schauen konnte er mir. Die Tatsache, dass das alles vor einem pinkfarbenen Glitzerschloss passieren musste, hatte unverhältnismäßige, irrationale Auswirkungen auf meine Stimmung. Das ganze Szenario fühlte sich so verdammt surreal an. Mich in einen Mann mit Kind zu verlieben, das brachte mehr als nur eine Kehrseite mit sich. So bescheuert es auch klingt: Allein die Gewissheit, niemals der Hintergrund auf seinem Computer oder Handy zu sein, machte mich furchtbar traurig. Das ging zwar vorbei, als ich realisierte, dass ich zu alt für solche Szenen war. Trotzdem bemerkte ich, dass meine Eifersucht wuchs, wann immer seine Tochter bei ihrer Mutter war und wir nur zu zweit beim Frühstück saßen. Er schien an diesen Tagen abwesend zu sein, starrte mit leerem Blick aus dem Fenster, und schenkte mir bemerkbar weniger Aufmerksamkeit. Wenn seine Ex-Frau die Kleine zurückbrachte, musste ich jedes Mal zufällig ins Bad, weil mich der Gedanke daran, sie regelmäßig zu sehen, schier in Panik versetzte. Wenn etwas dazwischen kam und sich die Zeitaufteilung kurzfristig änderte, wurde er schlagartig wütend. Ich wusste, dass ich ihm in dieser Hinsicht niemals Ruhe bieten können würde. Das nagte nicht nur an ihm, sondern auch an mir. Jemanden zu lieben, der dich nie so lieben wird, wie er jemanden einmal geliebt hat, ist unbeschreiblich schmerzvoll. Doch ich hielt durch. Ich klammerte mich an das, was da war. Wir gewöhnten uns aneinander. Wir drei. Ich fing an, mich an das Leben in meiner kleinen Teilzeitfamilie wohl zu fühlen.