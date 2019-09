Eine Woche voller Mode, Events, Partys und Blasenpflaster liegt hinter uns. Die Spring/Summer 2017-Kollektionen sind gezeigt und das letzte Glas Champagner ist ausgetrunken. Jetzt ist es an der Zeit das Gesehene Revue passieren zu lassen und die erinnerungswürdigen Kirschen aus dem bunten Programm herauszupicken.Nachdem uns bereits fünf Branche einen Einblick in ihren Berlin-Fashion-Week-Alltag gegeben haben, präsentieren wir euch nun unsere Highlights. Von der überraschendsten Kollektion über die spektakulärste Location bis zum leckersten Drink – hier kommt unser Best of Berlin Fashion Week!