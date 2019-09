Nachdem uns bereits Modebloggerin Caro Daur und Designerin Malaikaraiss einen Einblick in ihr Programm bei der Berlin Fashion Week gegeben haben, ist heute unser Team an der Reihe. Chefredakteurin Cloudy und Fashion Editor Katja sind nämlich selbstverständlich auch bei der Modewoche unterwegs.Vom Bett zum Office zur ersten Show zum Lunchtermin zum Berliner Modesalon und so weiter; In unserer Slideshow seht ihr den Tag der beiden in Bildern und bei What's App von früh bis spät!