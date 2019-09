Huch, schon wieder Mittwoch? Während der Berlin Fashion Week rast die Zeit an uns vorbei, weil so wahnsinnig viel in einem Tag passiert wie sonst manchmal in einer Woche. Das geht wohl allen Beteiligten des viertägigen Modeevents so, den Beweis hat gestern schon Bloggerin Caro Daur geliefert.Heute ist Designerin Malaikaraiss an der Reihe, die uns via What's App von früh bis spät an den Vorbereitungen für ihre gestrige Show teil haben lässt. Was sie am Morgen vor ihrer Show macht, wie ihr Moodboard aussieht und worauf sie nach so einem langen Tag Hunger hat, lest ihr in der Slideshow!