„Benching“: Warum dieser Dating-Trend gerade ein Comeback erlebt

„Ich bin überhaupt nicht romantisch. Ich glaube nicht an den Einen bzw. die Eine oder Seelenverwandte oder so etwas in der Art. Trotzdem fühlt es sich beschissen an, wenn jemand, mit dem du dich in den letzten Monaten bis zu fünf Mal pro Woche getroffen hast, plötzlich keinen Bock mehr auf dich hat, sobald sein Terminkalender wieder voll ist.“