Auch wenn in Kuba die Strände für alle, egal ob TouristInnen oder Locals, öffentlich zugänglich sind, so gehört Guanabo Beach nicht zu den Plätzen, die in den üblichen Reiseführern zu finden sind. Der Strand wird überwiegend und fast ausschließlich von Kubanern besucht. Die Nähe zu Havannas Innenstadt dient den ca. 2 Millionen Einwohnern als optimales und schnell zu erreichendes Ausflugsziel. Der Strandbesuch gehört nicht nur im Sommer zur Kultur Kubas. Der Grund dafür ist leicht gefunden: Er ist umsonst. Auch in den schlimmsten finanziellen Krisen des Landes, war der Strand eine der wenigen kostenlosen Möglichkeiten um ein wenig Freiheit zu genießen. Guanabo ist ein Strand für Familien – Ein Ort an dem man mit allen Familienmitgliedern, die Seele baumeln lassen und einfach ein paar sorgenfreie Stunden in der Natur verbringen, kann.