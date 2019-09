Barbie ist jetzt Youtuberin & ruft Mädchen dazu auf, sich weniger zu entschuldigen

Sich selbst nicht freiwillig kleiner zu machen, darum geht es Barbie in dem Aufruf und das ist eine sehr wichtige Message. Solche tollen Ratschläge für's Leben hat mir meine Gymnastik-Puppe damals nicht gegeben. Wenn Barbie auf YouTube jetzt auch noch ein wenig an der fehlenden Repräsentation diverser Körperformen, Hautfarben und kultureller Hintergründe arbeiten würde – in Puppenform gibt es sie schließlich schon in vielen Sizes und Shapes – wäre es ein fast perfekter Account. Vielleicht ja in der nächsten Folge von Woke Barbie, ich würde mich freuen und eventuell sogar abonnieren!